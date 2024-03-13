В РФ прошла официальная премьера кроссовера Xcite X-Cross 7

Xcite - новый российский автобренд с производственными мощностями на ООО "Автозавод Санкт-Петербург" (экс-завод Nissan). Сегодня состоялась премьера первой модели - компактного кроссовера X-Cross 7, продажи которой могут начаться уже в апреле.

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Исходной моделью для Xcite X-Cross 7 стал кроссовер Chery Tiggo 7. Габариты автомобилей идентичны с точностью до миллиметра: длина X-Cross составляет 4500 мм, ширина равна 1842 мм, высота - 1705 мм, межступичное расстояние - 2670 мм.

Силовой агрегат также знаком россиянам по Chery: связка полуторалитрового турбомотора мощностью 147 л.с. и вариатора. Привод - передний. Максимальная скорость внедорожника составляет 186 км/ч, разгон с места до 100 км/ч - 9,8 секунды.

Во всех комплектациях представлен "зимний пакет" (электрообогрев сидений первого и второго ряда, ветрового стекла, рулевого колеса и наружных зеркал, а также обогреваемые форсунки стеклоомывателей), электропривод двери багажника, светодиодная оптика в передних фарах и задних фонарях, бесключевой доступ и дистанционный запуск с ключа, мультимедийная система с экраном 10,25 дюйма и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, приборная панель с дисплеем 7 дюймов, шесть подушек безопасности, ESP, ЭРА-Глонасс, двухзонный климат-контроль с сенсорной панелью управления.

Семь автомобилей Xcite X-Cross 7 производства питерской площадки выставлены в ряд перед Смольным, шесть из них образуют российский триколор за счёт соответствующего окраса кузова. Автомобили будут продемонстрированы губернатору Александру Беглову.