Jetour Т2 отправляется в большое путешествие через всю Россию

12 марта 2024 года в Москве стартовало большое путешествие Jetour на внедорожниках T2. Официальная презентация модели в России состоялась 5 марта, и уже через неделю колонна из десяти внедорожников отправилась по маршруту протяженностью более 11 000 км через всю Россию с финишной точкой во Владивостоке, в которой автомобили окажутся через 31 день после старта.

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В путешествии принимают участие журналисты, автомобильные блогеры, а также поклонники марки Jetour. Маршрут разбит на несколько этапов по 3-5 дней, в финальных точках которых группа путешественников будет передавать «эстафету» за рулями Jetour T2 следующим участникам. Им предстоит двигаться по федеральным и региональным трассам, асфальту, гравию, грунту и снегу, и даже по ледовой переправе через озеро Байкал. Никакой дополнительной подготовки и оборудования серийные внедорожники Т2 не потребовали.

Участники путешествия проедут через Владимир, Нижний Новгород, Казань, Уфу, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Благовещенск, Хабаровск, Находку и другие населенные пункты страны. Посетят немало интересных и красивых мест, ближе познакомятся с относящейся к самым разным периодам историей регионов, культурой, промышленностью и ремеслами, традициями и региональной кухней.

Кроме этого, Jetour организует клиентские дни и встречи с владельцами автомобилей Jetour в официальных дилерских центрах бренда в городах по маршруту. В рамках этих мероприятий всем гостям будет представлен Jetour T2, только что вышедший на российский рынок и открывающий третье направление в модельном ряду Jetour в России – автомобили для внедорожных путешествий серии Т.

Также в пробеге принимают участие новые амбассадоры бренда Jetour в России – волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» во главе с председателем Григорием Сергеевым. Добровольцы «ЛизаАлерт» также проведет мастер-классы в дилерских центрах Jetour по пути следования пробега, где расскажут о своей деятельности, проведут лекции по профилактике пропажи людей, поделятся советами и правилами безопасности и расскажут, как можно стать членом отряда. Jetour T2 – первая полноприводная модель в российской линейке бренда.

Автомобиль был разработан в соответствии с концепцией Travel+, которой Jetour придерживается с момента основания бренда. Система полного привода XWD шестого поколения от BorgWarner, высокий дорожный просвет, наличие нескольких режимов движения, металлическая защита картера обеспечивают Т2 большой внедорожный потенциал в дополнение к комфорту и удобству передвижения в городских условиях. Внедорожник адаптирован для эксплуатации в холодное время года и во всех комплектациях оснащен пакетом «теплых опций». Надежный двигатель 2.0TGDI мощностью 245 л.с. и с крутящим моментом 375 Н·м, работающий в паре с роботизированной семиступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением, позволяет уверенно чувствовать себя в любых дорожных условиях.