Электрический Fiat 500e получил две новые версии

Электрическая версия хэтчбека Fiat 500e сильно обновилась и получила две новые версии Inspired By Music и Inspired By Beauty.

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Автомобильный производитель Fiat, ранее входивший в состав Stellantis, в очередной раз решил прибегнуть к совершенно новому ходу, таким образом он намерен не только привлечь внимание покупателей к электрической линейке выпускаемых автомобилей, но и сделать их выделяющимися из общего числа.

Fiat 500e в новой версии Inspired By Beauty предлагается покупателям от 3 300 000 рублей. Автомобиль выпущен в необычном розовом цвете кузова, с хромированными холдингами. Передняя панель и сиденья обтянуты светлой эко-кожей.

Название Fiat 500e Inspired By Music говорит само за себя, здесь акцент был сделан на музыке и всем, что с ней связано. Автомобиль получил в свое оснащение современную аудиосистему, позволяющую не только слушать музыку, но и просматривать аудиофильмы.

Fiat 500e Inspired By Music имеет черный окрас, стоимость его начинается от 3 260 000 рублей.

Обе версии Fiat 500e оснащаются электрической силовой установкой мощностью 117 лошадиных сил. Запас хода заявлен в 240 километров. Разгон до первой сотни не превышает 8,5 секунд, что вполне неплохо для компактного автомобиля.

Напомним, что в феврале текущего года Fiat сообщил о своих планах по выпуску новых автомобилей. Так, до 2027 года официально поступят в продажу пять абсолютно новых моделей электромобилей. Среди новинок будет выпущен кемпер, пикап, фастбек, кроссовер и ситикар. Все электромобили будут строиться на современной архитектуре, а запас хода позволит их эксплуатировать не только в городской среде.

Fiat делает большие ставки на развитие электрифицированных моделей транспортных средств, считая, что за ними будущее.