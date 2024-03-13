Седан Rolls-Royce Ghost окрасили краской с эффектом камня

Тираж издания — 120 экземпляров. Все машины будут окрашены в темно-серый цвет, который разбавят констрастными вкраплениями. Для акцентов предложены спектральные оттенки — красный Phoenix Red, бирюзовый Turchese, оранжевый Mandarin либо желтый Forge Yellow. Кроме того, для декора Ghost Prism использованы детали с глянцевым дымчатым покрытием Burnout и больше тысячи «звезд»-световодов.

© Motor.ru

Каждый «Роллс-Ройс» по-своему уникален, и Ghost Prism не исключение. Спецверсия символизирует мир современного дизайна и будет выпущена в количестве 120 штук — по одной на каждый год, прошедший с момента основания компании Rolls-Royce Limited. Отличительной чертой машин станет цвет кузова Gunmetal с эффектом камня, который вместе с яркими спектральными акцентами и вдохновил авторов на имя Prism.

© Rolls-Royce

Как всегда бывает с «Роллс-Ройсами», окраска кузова — это самая сложная часть работы над автомобилем. В случае с Ghost Prism нанесение колера разбито на десять этапов, в течение которых машину покрывают четырьмя слоями краски, а затем вручную полируют на протяжении 16 часов. Для акцентов предложены оттенки Phoenix Red, Turchese, Mandarin либо Forge Yellow — в них будет окрашены вставки в бампере, тормозные суппорты и боковая линия coachline.

© Rolls-Royce

Ещё одна фишка Ghost Prism — декор с глянцевым покрытием Burnout, заменивший собой традиционную для машин марки полированную «нержавейку». Дымчатый оттенок получают путем обработки каждой детали легким абразивом с последующим нанесением износостойкой грунтовки и четырех слоев специальной краски. После отверждения детали полируют для придания блеска.

© Rolls-Royce

Салон Ghost Prism тоже выполнен в контрастной цветовой схеме, причем цвет «звезд» потолка Bespoke Starlight Headliner совпадает с цветом акцентов на кузове. Для создания ночного неба требуется 1040 световодов — их устанавливают вручную в специальные отверстия в кожаной обивке. Цену машины, как обычно, в компании не раскрывают.