Lada выставят на стадионах, где будет играть ЦСКА
«АвтоВАЗ» и ПФК »ЦСКА» подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого автомобили Lada будут выставлять на стадионах, где основной состав ЦСКА будет проводить домашние матчи. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».
Также для болельщиков ЦСКА будут предусмотрены промоакции и маркетинговые активности от Lada. В частности, может быть возобновлена традиция разыгрывать на стадионе автомобили, уточняет ТАСС со ссылкой на советника президента «АвтоВАЗа» Алексея Иванченко.
«Когда обсуждали с [генеральным директором ЦСКА] Романом [Бабаевым], говорили, что на стадионе раньше разыгрывали «Жигули», было очень круто. Я думаю, что мы эту традицию возобновим, я думаю, что это будет дополнительным стимулом, чтобы приходить на стадион», — приводит агентство слова Иванченко.
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