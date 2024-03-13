Lada выставят на стадионах, где будет играть ЦСКА

«АвтоВАЗ» и ПФК »ЦСКА» подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого автомобили Lada будут выставлять на стадионах, где основной состав ЦСКА будет проводить домашние матчи. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа».

© Lada

Также для болельщиков ЦСКА будут предусмотрены промоакции и маркетинговые активности от Lada. В частности, может быть возобновлена традиция разыгрывать на стадионе автомобили, уточняет ТАСС со ссылкой на советника президента «АвтоВАЗа» Алексея Иванченко.