В текущем году автозавод «Москвич» собирается найти второго китайского партнера (помимо JAC Motors) для загрузки производства. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.

© Газета.ру

«Вопрос находится на стадии переговоров. Они ведутся с несколькими компаниями, некоторые из них еще не присутствуют на российском рынке», — заявил собеседник издания.

Отмечается, что в 2024 году «Москвич» собирается выпустить 22 тыс. автомобилей, при этом его производственные мощности рассчитаны на 180 тыс. машин. Источники утверждают, что в прошлом году автозавод уже пытался найти нового партнера, но цели так и не достиг. Есть вероятность, что поиски в этот раз также окажутся безуспешными.

До этого завод «Москвич» сообщил о многомиллиардных убытках. Для достижения уровня безубыточности ему нужновыпускать порядка 40 тыс. машин в год.