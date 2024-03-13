JAC повысил цены на лифтбек и кроссовер

Китайский JAC вновь изменил цены на лифтбек J7 и кроссовер JS6 в России, которые резко подешевели буквально месяц назад. Теперь они поменялись разнонаправленно: J7 в одной из комплектаций подорожал, а JS6 и подорожал, и подешевел одновременно. Об этом «Автоновости дня» узнали в ходе регулярного мониторинга сайта бренда.

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Так, лифтбек J7, у которого в феврале на сайте остались цены лишь на одну комплектацию из трех – топовую Luxury – в начале марта подорожал в ней на 199 тысяч рублей. Тем самым JAC «компенсировал» почти половину февральского снижения, когда стоимость этой же версии рухнула сразу на 399 тысяч рублей.

Напомним, что по габаритам JAC J7 чуть крупнее Skoda Octavia, а в качестве двигателя у него выступает безальтернативный 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 136 л.с., который в комплектациях Basic и Comfort сочетается с шестиступенчатой «механикой», а в топовой подорожавшей версии Luxury — с вариатором.

У кроссовера JS6, в свою очередь, цены изменились по-разному. В базовой комплектации Comfort, чья стоимость месяц назад упала почти на полмиллиона рублей, он подешевел еще на 101 тысячу рублей. А в комплектации Luxury, подешевевшей тогда на те самые полмиллиона – наоборот, стал дороже на 299 тысяч рублей.

Кроме того, JS6 получил новую и, по-видимому, топовую версию Flagship, но цены на нее пока не опубликованы. «Техника» в любом случае одинаковая: под капотом стоит 1,5-литровая 180-сильная «турбочетверка», сопряженная с шестиступенчатым «роботом» и только передним приводом.