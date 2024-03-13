В Финляндии у владельцев авто с российскими номерами возникнут проблемы

Власти Финляндии заявили, что владельцы автомобилей с российскими номерами обязаны до 16 марта вывезти из страны свои транспортные средства. Как сообщает «Интерфакс», директор департамента таможенного контроля Финляндии Сами Ракшита заявил, что с субботы их могут начать задерживать.

Он подчеркнул, что водители замеченных на дорогах автомобилей с российскими номерами должны будут доказывать свое право пользоваться машиной в Финляндии.

«Рекомендуется иметь соответствующие документы при себе в дороге, чтобы вы могли доказать свое право на использование автомобиля с российскими номерными знаками, как только вас об этом попросят», — добавил Ракшита.

Напомним, что Финляндия, Польша, Эстония, Латвия и Литва ввели запрет на въезд автомобилей с российскими номерами на основании санкций ЕС. В Финляндии право на временное пользование автомобилем, зарегистрированным в России, сохранили для постоянно проживающих за пределами территории ЕС студентов очной формы обучения, а также для работающих по срочному трудовому договору, чьи машины легально ввезли в страну до запрета въезд.

Кроме того право на въезд сохранили для постоянно проживающих в России граждан ЕС или ЕЭЗ, членов их семей и машин с дипломатическими номерами.