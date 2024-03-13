Toyota проведет самое большое повышение зарплат за 25 лет

В среду, Toyota Motor приняла решение о предоставлении своим сотрудникам самого значительного увеличения заработной платы за последние четверть века, что повышает вероятность того, что крупные повышения зарплат могут способствовать ключевым изменениям в политике Центрального банка Японии на предстоящей неделе.

© Toyota

Вместе с Toyota, другие ведущие представители японской индустрии, включая Panasonic и Nissan, также заявили о удовлетворении требований профсоюзов на увеличение заработной платы в ходе ежегодных переговоров. Эти переговоры, которые традиционно являются ключевым аспектом взаимоотношений между управлением компаний и рабочими в Японии, в этом году стали объектом особого внимания.

Ожидается, что увеличение зарплат позволит Центральному банку Японии отказаться от длительной политики негативных процентных ставок на следующей неделе. Мировой лидер в автомобилестроении, Toyota, согласилась на увеличение заработной платы на сумму до 28 440 иен ($193) и на выплату рекордно высоких бонусов, пишет SPEEDME.RU. Аналитики полагают, что значительное повышение зарплат является критически важным для того, чтобы Центральный банк Японии мог заявить о достижении своих целей по долгосрочному росту зарплат и стабилизации цен, что позволит прекратить практику отрицательных процентных ставок, начатую в 2016 году. Данный банк, который в течение многих лет поддерживал экономику с помощью значительных стимулов и крайне низких ставок, планирует провести свое следующее заседание 18-19 марта.

Требования работников крупных компаний к ежегодному повышению зарплат на 5,85% значительно превосходят обычный показатель в 5% за последние три десятилетия. В связи с этим, некоторые аналитики предполагают, что в этом году увеличение зарплат может составить 5% или более по сравнению с примерно 4% в предыдущие годы, что станет наибольшим увеличением за последние 31 год.