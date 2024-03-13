УАЗ пообещал возвращение экспедиционных версий в ближайшее время

УАЗ официально подтвердил возвращение в гамму модификаций СГР и "Хантер" исполнения "Экспедиция".

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Как рассказали "Российской газете" в пресс-службе бренда, спецверсии будут доступны для заказа уже в ближайшее время.

"Предложение рождено спросом - стимулом для возобновления продаж послужил действительно высокий интерес со стороны клиентов. Расширенный внедорожный потенциал плюс возможность сэкономить на оборудовании по сравнению с приобретением оффроудных опций по отдельности делают наши экспедиционные варианты привлекательным для многих выбором. Кроме того, все "допы" по-прежнему "узаконят" на заводе, то есть никаких сертификационных процессов и регистрационных действий не потребуется", - уточнили в компании.

Напомним, что автомобили версии "Экспедиция" традиционно несут внушительный арсенал дополнительного внедорожного оснащения: силовые бамперы, экспедиционный багажник, лебедку, защиту рулевых тяг, блокировку дифференциала заднего моста, "злые" шины Maxxis.

Ранее компания "Соллерс" сообщила о начале серийного производства 6-ступенчатой МКПП на мощностях Заволжского моторного завода. Новая коробка передач будет устанавливаться в том числе на модели Ульяновского автозавода. Сначала этот агрегат получит "Профи". Предварительные сроки - последний квартал 2024 года.