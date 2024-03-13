Младший минивэн Zeekr Mix засветился до официальной премьеры

Внешность второго вэна «зеленой» марки оформили в новом фирменном стиле. В сертификате пока заявлена одномоторная версия, при этом не исключено, что у модели также будет полный привод.

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В гамме принадлежащего Geely электрического бренда уже есть MPV – это крупный и роскошный Zeekr 009. А скоро к нему присоединится младший брат: в базу китайского Минпрома внесли фото и основные характеристики более компактного минивэна, на корме которого красуется название Mix. Впрочем, товарное имя может оказаться совсем другим, так что лучше дождаться официального релиза.

Экстерьер выполнен в новом стиле, первенцем которого стал седан Zeekr 007, стартовавший на домашнем рынке под конец прошлого года. Особенности – узкие блоки фар, расположенная над головной оптикой световая панель и оформленные в виде единой полоски задние фонари. Можно будет выбрать 19- или 20-дюймовые колеса. Кроме того, для модели предусмотрен лидар.

Длина Zeekr Mix равна 4688 мм, ширина – 1995 мм, высота – 1755 мм, колесная база – 3008 мм. Для сравнения, размеры Zeekr 009: 5209/2024/1848 мм, расстояние между осями – 3205 мм.

Снимки интерьера сертификационный орган не опубликовал, но тестовые прототипы уже попадались шпионам. Внутри – отдельные экраны приборки и мультимедийной системы.

Известно, что Zeekr Mix предложат с пятиместным салоном.

В сертификате для новинки пока заявлен один электромотор мощностью 422 л.с. (такой положен и седану Zeekr 007): вероятно, он установлен на задней оси. Не исключено, что, как и у других Зикров, у нового вэна будет и полноприводная модификация, то есть с двухмоторной системой. О батареях информации еще нет.

Премьеру электровэн Zeekr Mix может справить до конца текущего года. Старший Zeekr 009 в Китае сейчас стоит от 500 000 юаней, что эквивалентно примерно 6,3 млн рублей по текущему курсу.