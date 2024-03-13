«Яндекс такси» будет бороться с отменами заказов для нормализации цен

«Яндекс такси» будет бороться с неоправданными отменами заказов, чтобы нормализовать цены на услуги такси. Об этом сообщает ТАСС.

В компании объяснили, что как только водитель принимает заказ, он становится недоступным для других пассажиров. Чем меньше свободных машин в районе, тем выше становится временный повышающий коэффициент, что увеличивает цену поездок.

«Поэтому, когда люди отменяют поездку, чтобы тут же заказать другую, или заказывают несколько машин одновременно, другие пассажиры вынуждены дольше ждать такси или заказывать его по более высокой цене», — добавили в «Яндекс такси».

Сейчас сервис внедряет новый алгоритм — он будет учитывать отмены поездок со стороны пользователей. На основе расчетов по данным последних 30 заказов каждому человеку присваивают один из трех статусов: «Все в порядке», «Приемлемо» или «Непорядок». При «среднем» статусе поиск машины может стать дольше, а при самом низком статусе функция заказа нескольких такси будет недоступна. Водителю же будут в первую очередь предлагать заказ, который с большей вероятностью состоится.

В «Яндекс такси» добавили, что алгоритм не будет брать в расчет вынужденные отмены: когда автомобиль едет значительно дольше, чем ожидалось ранее, или долгое время стоит на месте. О нововведении пользователей предупредят в приложении, где можно будет посмотреть и сам показатель отмен. При этом совершенные до введения алгоритма отказы от поездок учитываться не будут.