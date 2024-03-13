В России увеличилось финансирование выпуска автокомпонентов

Российский Фонд развития промышленности (ФРП) на фоне кризиса в автомобильной отрасли значительно увеличил поддержку производителей компонентов. По мнению главы ведомства Романа Петруцы, после ухода западных производителей в России началась активная работа по импортозамещению комплектующих.

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Отмечается, что с 2015 года ФРП выдал 105 млрд рублей в виде займов предприятиям, работающим в автомобильной промышленности. Из них 90 млрд рублей пришлось на 2022 и 2023 год, до этого объём господдержки был значительно меньше.

Так, в прошлом году фонд поддержал 38 проектов на общую сумму 37,4 млрд рублей, в 2022-ом — 28 проектов на сумму 53,3 млрд рублей.

Так, ранее сообщалось, что УАЗ модернизирует свой завод за счёт бюджета. ПАО «Соллерс» подписал с правительством Ульяновской области программу содействия развитию промышленной площадки УАЗа, которая рассчитана на 2024—2026 годы. Она предполагает проведения ряда мероприятий по модернизации инфраструктуры сборочной площадки и развитию автомобилестроения в целом.

Помимо этого, Саратовский завод увеличит выпуск компонентов для УАЗов. На предприятии «Серп и Молот» в Саратове при помощи господдержки закуплено оборудование для модернизации участка производства компонентов для отечественных внедорожников из Ульяновска. Отмечается, что общий бюджет проекта равен 101,7 млн рублей, из которых 67,5 млн рублей завод получит в виде льготного займа от ФРП, ещё один займ на 7,5 млн рублей предоставит региональный Фонд развития промышленности.