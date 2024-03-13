Стартовали прямые продажи гибрида Exeed RX с приставкой C-DM

В Китае начались прямые продажи гибридного кроссовера Exeed Yaoguang, известного в других странах под названием RX. Как сообщает портал «Китайские автомобили», в будущем новинка с приставкой C-DM может появиться и в России.

Премьера подзаряжаемого гибридного кроссовера с установкой C-DM состоялась еще в прошлом году. Предварительные заявки на приобретение авто в новой модификации открыли в феврале 2024 года, а теперь машину можно купить и в автосалоне.

Внешне гибридный автомобиль полностью идентичен бензиновому кроссоверу. В состав силовой установки входят работающий по экономичному циклу Миллера бензиновый четырехцилиндровый турбомотор 1.5 TGDI и два электродвигателя. ДВС способен работать как генератор для подзарядки батареи. На выбор у покупателей есть два варианта аккумулятора — емкостью 19,43 и 34,46 кВт*ч. Предусмотрен и полный привод, который работает с дополнительным электромотором.

Совокупная отдача переднеприводного кроссовера составляет 367 л.с., а полноприводного — 605 л.с. С базовой батареей гибрид проедет 83 км по циклу WLTC, с более мощным аккумулятором – 160 км. В общей сложности машина может проехать 1300 и 1343 км соответственно при полном баке. Расход топлива в зависимости от версии – от 5,4 до 6,8 л/100 км.

Базовая версия имеет светодиодную оптику, 19-дюймовые диски, выдвижные ручки дверей, панорамный люк, климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков. В более дорогой комплектации также есть адаптивная подсветка, 20-дюймовые диски, беспроводная зарядка, подогрев и вентиляция передних сидений.

Цены на Exeed Yaoguang C-DM варьируются от 159 800 до 225 800 юаней — от 2,02 млн до 2,855 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, версия с бензиновым двигателем дешевле примерно на 150 тысяч рублей.