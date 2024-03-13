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Импорт китайских авто существенно вырос через таможню Уссурийска

Пресс-служба Федеральной таможенной службы сообщила о резком увеличении в 2023 году ввоза через Уссурийск китайских автомобилей физическими лицами. Соответствующей информацией она поделилась в Telegram-канале.

Импорт китайских авто существенно вырос через таможню Уссурийска
© globallookpress.com

ФТС отмечает, что еще в 2022 году фиксировались единичные случаи оформления авто - 17 машин. При этом с начала 2023-го «произошел резкий скачок ввоза из КНР физическими лицами автомобилей для личного пользования».

Подчеркивается, что среди фаворитов граждан РФ - Changan, Chery и Geely.

«Через уссурийскую таможню в Приморском крае по итогам 2023 года импортировали 2,5 тысячи автомобилей», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что общая сумма уплаченных таможенных платежей за указанные автомобили составила порядка 1,4 млрд рублей, или примерно 560 тысяч рублей в пересчете на одну единицу.

С начала года сотрудники уссурийской таможни уже оформили 850 машин.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что китайские автомобили неплохо выдержали российскую зиму, однако погодные условия показали их слабые места.

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