Представлен новый кроссовер Jetour Shanhai L6

На сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая появилась информация о новом Jetour Shanhai L6. Новый автомобиль позиционируется как компактный кроссовер.

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Он оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из четырехцилиндрового бензинового турбодвигателя объемом 1,5 литра мощностью 156 л.с. и электромотора, мощность которого пока неизвестна. Но известна максимальная скорость кроссовера – 180 км/ч.

Автомобиль оснащен закрытой решеткой радиатора, и воздух для охлаждения мотора поступает через воздухозаборник бампера. Сквозь литые диски видны тормозные суппорты, окрашенные в ярко-желтый цвет.

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4630, 1910 и 1684 мм, а колесная база достигает 2720 мм. То есть, по своим габаритам кроссовер Jetour Shanhai L6 сопоставим со Skoda Kodiaq.

Когда новинка поступит в продажу, пока неизвестно.