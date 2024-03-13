«Горячий» Hyundai Ioniq 5 N оказался дороже топовой Tesla Model Y

Хэтчбек с двухмоторной электрической силовой установкой, способной кратковременно развивать 650 лошадиных сил, оценили в США в 67 475 долларов (6,2 миллиона рублей). Это примерно на 25 тысяч больше стоимости начального Ioniq 5. Более того, Ioniq 5 N оказался дороже Ford Mustang Mach-E GT Performance, Tesla Model Y Performance и Kia EV6 GT.

© Motor.ru

За Tesla Model Y Performance просят 54 130 долларов, за Ford Mach-E GT Performance — 61 885 долларов, за Kia EV6 GT — 62 975 долларов. Дороже оказался премиальный Genesis GV60 Performance с ценой 70 900 долларов.

© Hyundai

© Hyundai

© Hyundai

© Hyundai

© Hyundai

© Hyundai

Однако Ioniq 5 N обходит конкурентов по характеристикам. Электромоторы, установленные на передней и задней осях, суммарно развивают 609 лошадиных сил, а с режимом N Grip Boost отдача на 10 секунд повышается до 650 сил. С места до 100 километров в час электрокар способен разогнаться за 3,4 секунды. Максимальная скорость — 260 километров в час.

Кроме этого, хот-хэтч может похвастаться аэродинамическим обвесом, 21-дюймовыми колесными дисками и 400-миллиметровыми передними тормозами. Также есть электронная имитация блокировки заднего межколесного дифференциала, дрифт-режим и звуковые пресеты, имитирующие работу ДВС.

Недавно Hyundai улучшила обычный Ioniq 5. Хэтчбек получил большую батарею емкостью 84 киловатт-часа, которая N-варианту положена по умолчанию, и наконец обзавелся простой и важной функцией — задним стеклоочистителем.