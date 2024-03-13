Модель Lada Aura стала официальным автомобилем ПМЭФ-2024. Об этом заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов, напомнив, что в будущем модель станет не только автомобилем для чиновников, но и появится в таксопарках.

Впервые Lada Aura был представлен широкой публике на Петербургском экономическом форуме в 2023 году, в 2024 году, по словам президента АвтоВАЗа, бизнес-седаны будут обслуживать гостей и делегатов на грядущем ПМЭФ.

Интересно другое. Форум пройдёт в начале июня, а серийный выпуск "Ауры" намечен лишь на третий квартал.

Ранее "РГ" писала, что Lada Aura поступит в производство в сентябре.

Lada Aura - VIP-версия седана Vesta с увеличенной на 250 мм колёсной базой и оригинальными задними дверями. Салон автомобиля отделан натуральной кожей российского производства, улучшена шумоизоляция, установлена премиальная аудиосистема, перенастроена подвеска.

"Аура" стала первым автомобилем, который пусть и мелкосерийно, но оснащается новым силовым агрегатом - 122-сильным мотором 1.8 Evo и вариатором. В начале недели стартовали продажи обычных Lada Vesta с аналогичной связкой мотор-коробка.