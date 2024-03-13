На австралийский рынок выходит новый гибридный Sportage HEV

На австралийский рынок выходит новая модификация Sportage HEV — это обычный гибрид без возможности подзарядки с установкой от «старшего» Sorento. Местное подразделение Kia делает большую ставку на новинку: планируется продавать по три сотни таких машин в месяц, что составляет примерно 20 процентов от общего объема реализации модели.

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Как пишет австралийское издание CarExpert, Sportage HEV доступен в двух уровнях оснащения: базовом SX (45,95 тысячи австралийских долларов; 2,78 миллиона рублей) и «спортивном» GT-Line (55,42 тысячи австралийских долларов, или 3,35 миллиона рублей).

В состав силовой установки Sportage HEV входит бензиновая «турбочетверка» объемом 1,6 литра, развивающая 177 лошадиных сил, которой помогает 59-сильный электромотор. Суммарная отдача агрегатов составляет 227 лошадиных сил. Коробка передач та же, что и у Sorento Hybrid — шестиступенчатый автомат. Привод передний.

© Kia Australia

© Kia Australia

© Kia Australia

© Kia Australia

© Kia Australia

Гибридный Sportage отличается от прочих модификаций низким расходом: всего 4,9 литра на 100 километров пути. Для сравнения — дизельная версия этой модели расходует 6,3 литра.

Из оснащения для новинки заявлены система распознавания других автомобилей, пешеходов и велосипедистов, мониторинг слепых зон, система удержания в полосе, передние и задние парковочные датчики, камера заднего вида и семь подушек безопасности, включая центральную, раскрывающуюся между водителем и передним пассажиром. В более дорогой комплектации GT-Line список расширен за счет камер кругового обзора, системы предотвращения столкновений при движении задним ходом, панорамной крыши с люком и аудиосистемы Harman Kardon с восемью динамиками вместо базовых шести.

В Австралии Sportage HEV предстоит конкурировать с Toyota RAV4 Hybrid, Nissan X-Trail e-Power, Honda CR-V e:HEV и китайским Haval H6.