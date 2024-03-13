Завод АГР зарегистрировал еще две модели бренда Solaris

Завод АГР получил российское Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на еще две модели бренда Solaris — для автомобилей семейства Kia Rio FB. Как сообщает Telegram-канал «Автопоток», эти машины будут выпускать под названиями Solaris KRS и KRX для седана и кросс-хетчбэка соответственно.

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Напомним, что бывший завод «Хэндэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) расположен под Санкт-Петербургом. В январе его владельцем стала российская компания «Арт-финанс», которая в феврале сменила название предприятию на «Автомобильный завод АГР». После этого компания заявила о планах запустить производство автомобилей под брендом Solaris.

Ранее в марте компания получила ОТТС на два автомобиля бренда Solaris — HS (переименованный Hyundai Solaris) и HCR (переименованный Hyundai Creta). Таким образом, теперь АГР владеет сертификацией на четыре продукта Solaris.

В феврале СМИ сообщали, что завод уже начал собирать по 70 машин в сутки, а общий план на месяц составлял 1,5 тысячи авто. Всего комплектующих хватит на 10 тысяч машин, а для сборки планируемых 70 тысяч потребуется дополнительно закупить электронные блоки.