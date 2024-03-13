На продажу выставлена коллекция болидов «Формулы-1»

На аукционе в Монако продадут коллекцию машин стоимостью 13 миллионов евро. Об этом сообщает портал Auto Mail.ru.

Отмечается, что впечатляющая коллекция автомобилей была собрана легендой «Формулы-1» Джоди Шектером. У поклонников гонок появится возможность купить редчайшие болиды.

В частности, речь идет о Ferrari 312 T4 1979 года выпуска. Ее стоимость составляет 5 миллионов евро, говорится в статье. Именно данный автомобиль обеспечил Джоди победу в чемпионате.

Среди других моделей - Alfa Romeo Giulietta SZ 1960 года выпуска, который ранее принадлежал гонщику Scuderia Ferrari, McLaren M23 1973 года выпуска, McLaren 19A 1971 года выпуска и McLaren M21 1972 года выпуска, Tyrrell 007 1975 года выпуска и шестиколесный Tyrell P34 2008 года выпуска.

«Звездой аукциона, несомненно, станет Ferrari 312 T4 1979 года выпуска. Это был последний автомобиль Энцо Феррари, выигравший чемпионат мира в “Формуле-1”», - говорится в публикации.

Ранее российский автогонщик Роман Русинов представил новый гоночный автомобиль под названием Rossa.