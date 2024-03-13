В Китае нашли новый Volkswagen ID.Unyx

В электронной базе китайского Минпрома всплыл новый молодёжный электрический кроссовер Volkswagen ID.Unyx для китайского рынка, его официальная премьера ожидается в ближайшие месяцы.

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Прошлой весной немецкое деловое издание Automobilwoche со ссылкой на инсайдеров сообщило, что концерн Volkswagen в рамках совместного предприятия с JAC собирается запустить в Китае новый молодёжный суббренд и продавать под ним слегка перелицованный электрический купеобразный кроссовер Cupra Tavascan. Теперь же выяснилось, что никакого нового суббренда не будет — по крайней мере, в привязке к Cupra Tavascan: его китайский клон заявлен в электронной базе китайского Минпрома как Volkswagen ID.Unyx.

Любопытно, что Cupra Tavascan тоже производится в Китае — на предприятии Volkswagen (Anhui) в городе Хэфэй провинции Аньхой. История этого предприятия началась в 2017 году как совместный равнодолевой проект VW и JAC по производству доступных легковых электромобилей.

Volkswagen изначально намеревался в рамках этого СП запустить в Китае марку Seat, но китайские власти не захотели видеть у себя ещё один иностранный бренд и не дали добро, поэтому вместо Seat в Китае появилась марка Sol, но прожила она недолго, выпустив всего одну модель — субкомпактный кроссовер Sol E20X, представляющий собой перелицованный JAC iEV7S. Впоследствии марка Sol была отдана на попечение JAC и переименована в Sehol — сегодня это уже архивный суббренд JAC, китайская компания тоже от него отказалась.

В 2020 году Volkswagen стал основным владельцем СП с JAC с долей в 75% и начал подготовку к производству электромобилей собственной разработки на платформе MEB, ради этого завод Volkswagen (Anhui) в конце 2022 года был модернизирован и расширен, его мощность выросла с 100 000 до 350 000 машин в год.

Вчера Reuters сообщил, что VW и JAC договорились дополнительно инвестировать в совместное предприятие Volkswagen (Anhui) по 682 млн долларов и 223 млн долларов соответственно с целью дальнейшего развития бизнеса — вероятно, именно на этом предприятии Volkswagen хочет наладить выпуск будущих бюджетных «электричек» для Китая, для которых готовится некая особая платформа. До их появления завод в провинции Аньхой будет выпускать кроссовер Cupra Tavascan и родственный Volkswagen ID.Unyx.

Напомним, что у Volkswagen в Китае есть ещё совместные предприятия с FAW и SAIC, вдобавок недавно было заключено партнёрство с электромобильным стартапом Xpeng — Volkswagen готовит на его платформе пару новинок для китайского рынка.

Тем не менее предприятие Volkswagen (Anhui) является для немецкого концерна приоритетным, так как он его полностью контролирует, тогда как в совместных предприятиях с FAW и SAIC у Volkswagen нет контрольной доли. FAW и SAIC сегодня уже самостоятельно выпускают качественный электромобили, которые напрямую конкурируют с моделями Volkswagen, так что понятно желание руководства немецкого концерна диверсифицировать риски. Не исключено, что в какой-то момент совместные предприятия с FAW и SAIC вообще потеряют смысл и будут расформированы.

Что до Volkswagen ID.Unyx, то внешне он мало чем отличается от исходного Cupra Tavascan: у Фольксвагена менее агрессивный передний бампер и менее броская светодиодная начинка фар и фонарей. В базе китайского Минпрома для ID.Unyx заявлена двухмоторная силовая установка: мощность переднего электромотора — 80 кВт (109 л.с.), заднего — 170 кВт (231 л.с.). Между тем двухмоторный Cupra Tavascan имеет на передней оси электромотор мощностью 80 кВт (109 л.с.), на задней — мощностью 210 кВт (286 л.с.).

Добавим, что марка Cupra в Китае официально не представлена, а в Европе Tavascan только готовится поступить в продажу, хотя его производство на заводе Volkswagen (Anhui) началось ещё в декабре.