В Обнинске угонщик прицепил автомобиль к такси и увез

Полиция Калужской области задержала 19-летнего молодого человека, который угнал автомобиль после того, как не успел его купить. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

© Газета.Ru

«По версии сотрудников полиции, фигурант на сайте объявлений обнаружил информацию о продаже данного автомобиля. В ходе общения с продавцом молодой человек выяснил, что машина уже продана третьему лицу», — отмечается в сообщении полиции.

Далее несостоявшийся покупатель выведал у бывшего владельца машины, где она находится, и попытался ее угнать, но не смог завести двигатель. После этого угонщик отбуксировал машину с помощью такси и спрятал за городом. Найденный автомобиль полиция вернула владельцу.