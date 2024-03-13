Губернатор Беглов лично осмотрел семь новых автомобилей XCITE X-CROSS 7

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов осмотрел семь новых автомобилей модели XCITE X-CROSS 7, которые выпустило местное предприятие "Автозавод Санкт-Петербург". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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Производство находится на месте бывшего завода Nissan. Конвейер предприятия был перезапущен полгода назад. В 2024 году автозавод планирует выпустить 25 тысяч таких же машин.

Машины XCITE X-CROSS 7 имеют современный внешний вид и комфортный салон со встроенной электроникой. Модели были представлены в цветах триколора.

Генеральный директор "Автозавода Санкт‑Петербург" Иван Миронов отметил, что предприятие планирует расширять линейку выпускаемых автомобилей различных классов. Также предстоит работа по локализации производства с привлечением поставщиков из Петербурга и Ленинградской области.