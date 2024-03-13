В России второй раз за месяц подешевели автомобили Changan

В России во второй раз за месяц подешевели автомобили Changan. Цены по-прежнему не менялись — дело в «дополнительной выгоде», которая сразу для трех моделей бренда выросла на 20-50 тысяч рублей или 0,7-1,8%. Об этом «Автоновости дня» узнали в ходе регулярного мониторинга сайта китайской компании.

Интересно, что две модели дешевеют уже во второй раз за последние две недели — это седан Lamore, который скоро должен перейти под отдельный бренд Uni и сменить название на Uni-L, и кроссовер CS35Plus New. «Дополнительная выгода», доступная при их покупке, выросла еще на 20 тысяч (до 100 тысяч) и 30 тысяч рублей (до 150 тысяч) соответственно.

Впервые в этом месяце подешевел лишь кроссовер Uni-T, вышедший на российский рынок в июне прошлого года. «Дополнительная выгода» для него увеличилась ровно вдвое (на 50 тысяч рублей) и теперь составляет 100 тысяч рублей.

Как уточняется на сайте Changan, для получения «дополнительной выгоды» нужно полностью оплатить автомобиль при его покупке. Производитель также отмечает, что она не суммируется с программами субсидированных кредитов Changan-Finance, Fleet-программой и не распространяется на тестовые автомобили, но суммируется со скидкой за Trade-In, максимальный размер которой для указанных моделей варьируется от 70 до 120 тысяч рублей.