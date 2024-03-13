В Россию привезли дешевый кроссовер Chery с простым мотором

Автосалоны и «частники» начали поставлять в Россию новый субкомпактный кроссовер Chery Tiggo 2. Он не представлен на российском рынке официально, но если бы был, то стал бы самым дешевым SUV в линейке бренда — по крайней мере, на одном из классифайдов цены на него стартуют всего от 1,8 млн рублей, выяснили «Автоновости дня».

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Примерно за столько же сегодня можно купить новую LADA Vesta в любом из доступных кузовов. А если рассматривать официальную линейку Chery, то дешевле всех в ней сейчас стоит дорестайлинговый кроссовер Tiggo 4 Pro — от 2 120 000 рублей.

Впрочем, по габаритам Chery Tiggo 2 все же компактнее «четверки»: его длина, ширина и высота составляют 4200, 1760 и 1570 миллиметров соответственно, а размер его колесной базы равен 2555 миллиметрам. Дорожный просвет вполне «кроссоверный» — 178 мм, что делает «двойку» подходящим автомобилем не только для города, но и для легкого бездорожья.

За минимальные 1,8 млн рублей такой кроссовер продает «частник» из Челябинска. В Оренбурге за него просят на 90 тысяч рублей больше. В Омске он и вовсе обойдется ровно в 2 млн рублей, а дороже всего Tiggo 2 оценили во Владивостоке — там он предлагается исключительно под заказ и за максимальные на сегодня 2,1 млн рублей.

Комплектации могут быть разными, но для примера возьмем самый дешевый Tiggo 2 за 1,8 млн рублей. Он представлен в исполнении Premium, включающем в себя мультифункциональный руль, кондиционер, электростеклоподъемники, камеру заднего вида с парктрониками, подогрев передних сидений и мультимедийную систему с 9-дюймовым тачскрином с поддержкой Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto.

Двигателей тоже два. В продаже есть машины как с четырехцилиндровым 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 109 л.с., так и с 1,0-литровой «турботройкой» на 102 л.с. Коробкой передач в обоих случаях выступает вариатор, а привод — только передний.