У автомобилей BYD обнаружились огромные проблемы с качеством

Многочисленные проблемы с качеством навредили имиджу марки. Крупнейший в мире производитель электрокаров столкнулся с логистическими сложностями и жалобами со стороны клиентов.

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О невысоком качестве автомобилей марки BYD сообщил сайт insideevs.com.

По данным источника, на европейских складах скопилось большое количество нераспроданных электрокаров из Китая. Покупатели предпочитают не связываться с машинами из Поднебесной из-за многочисленных проблем с качеством продукции. Те же проблемы возникают и на других рынка — на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

В свежем отчёте The Wall Street Journal, в частности, говорится о необходимости ремонта новых автомобилей BYD сразу по прибытии в пункт назначения. Так, автомобили, поставленные в Японию, имели царапины на кузове, а экземпляры, поступившие в Европу, поразила плесень. Для борьбы с плесенью машины не прошли надлежащую обработку. Нарастает число жалоб и в Таиланде: там клиенты жалуются на отслаивание краски и дефекты пластика. В Европе на данный момент пылится в ожидании покупателей порядка 10 000 экземпляров BYD.

Для увеличения продаж на глобальном рынке BYD предстоит решить множество проблем и устранить массу недочётов. В противном случае на успех марка вряд ли сможет рассчитывать. В текущем году, по мнению аналитиков, бренд не сможет выполнить целевые показатели по реализации 400 000 машин на внешних рынках.

Ранее, напомним, стало известно, что выпуск запчастей к электрокарам BYD наладят в Узбекистане. Президент Мирзиёев дал поручение.