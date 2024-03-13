На бывшем заводе Mercedes-Benz в Есипово скопились сотни иномарок

На площадках готовой продукции бывшего российского завода Mercedes-Benz в подмосковном Есипово скопилось большое количество новых грузовых и легковых автомобилей. Об этом сообщил корреспондент «Газеты.Ru», побывавший вблизи от завода.

На одной из площадок завода, принадлежащего дилерскому холдингу «Автодом», оборудована стоянка для новых тягачей китайской марки Sitrak, там находится не менее 30 таких автомобилей.

С другой стороны бывшего завода Mercedes-Benz в подмосковном технопарке «Есипово» скопились порядка 150 новых легковых автомобилей без номерных знаков, которые, судя по всему, простаивают длительное время, поскольку покрыты толстым слоем снега. Всего корреспондент «Газеты.Ru«насчитал восемь рядов седанов и кроссоверов.

Завод Mercedes-Benz в Солнечногорском районе Московской области был открыт в 2019 году, а в 2023-м перешел в собственность дилерского холдинга «Автодом» вместе с другими активами Mercedes-Benz в России. В мае 2023 года бывшее представительство немецкой компании в России переименовали в АО «МБ Рус».

Возобновить выпуск автомобилей на заводе обещают в 2024 году.