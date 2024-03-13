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На бывшем заводе Mercedes-Benz в Есипово скопились сотни иномарок

На площадках готовой продукции бывшего российского завода Mercedes-Benz в подмосковном Есипово скопилось большое количество новых грузовых и легковых автомобилей. Об этом сообщил корреспондент «Газеты.Ru», побывавший вблизи от завода.

На бывшем заводе Mercedes-Benz в Есипово скопились сотни иномарок
© Газета.Ru

На одной из площадок завода, принадлежащего дилерскому холдингу «Автодом», оборудована стоянка для новых тягачей китайской марки Sitrak, там находится не менее 30 таких автомобилей.

С другой стороны бывшего завода Mercedes-Benz в подмосковном технопарке «Есипово» скопились порядка 150 новых легковых автомобилей без номерных знаков, которые, судя по всему, простаивают длительное время, поскольку покрыты толстым слоем снега. Всего корреспондент «Газеты.Ru«насчитал восемь рядов седанов и кроссоверов.

Завод Mercedes-Benz в Солнечногорском районе Московской области был открыт в 2019 году, а в 2023-м перешел в собственность дилерского холдинга «Автодом» вместе с другими активами Mercedes-Benz в России. В мае 2023 года бывшее представительство немецкой компании в России переименовали в АО «МБ Рус».

Возобновить выпуск автомобилей на заводе обещают в 2024 году.

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