До начала лета в России появятся два новых кроссовера Exeed

Модельный ряд Exeed на территории Российской Федерации к лету пополниться двумя обновленными моделями.

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В течение трех месяцев премиальный бренд Exeed пополниться двумя обновленными кроссоверами LX и TXL, старт продаж которых запланирован на лето текущего года.

Exeed LX, согласно опубликованной информации, в свое оснащение получит 2,0-литровый бензиновый силовой агрегат. В прошлом году данная модель на китайском авторынке была представлена как лимитированная версия. Ее отличие заключается в безрамочной решетке радиатора и более агрессивной передней части кроссовера. Также, возможно, данная версия будет предлагаться и с 1,6-литровым мотором, системой полного привода и семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

Exeed TXL будет выпускаться в кузове кросс-купе. Автомобиль будет оснащаться 1,6-литровым бензиновым двигателем, также будет предложен вариант и с 2,0-литровым силовым агрегатом, мощностью 201 лошадиная сила. На выбор будет предложено два варианта трансмиссии, семиступенчатый «робот» или восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Напомним, что в прошлом году Exeed официально заявил о предстоящем обновлении всего модельного ряда, который реализуется в России. На российском рынке уже в конце прошлого года появился обновленный VX.

Стоимость обновленного кроссовера Exeed LX будет находиться в пределах от 2 999 900 до 3 750 000 рублей, в зависимости от комплектации. Exeed TXL будет предложен на российском рынке в диапазоне от 4 260 000 до 4 680 000 рублей.

Китайские производители делают большие ставки на российский автомобильный рынок. Для этого они не только выпускают автомобили, адаптированные для российских условий эксплуатации, но и проводят их регулярное обновление, с целью занять лидирующие позиции среди конкурентов.