Назван запланированный годовой объём производства Xcite X-Cross7

До конца 2024 года на бывшем заводе Nissan планируется собрать до 25 тысяч кроссоверов под новым брендом. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Беглов во время презентации нового бренда, которая прошла в Санкт-Петербурге.

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Как отметил Иван Миронов, глава компании «Автозавод Санкт-Петербург», которой принадлежит площадка, автомобиль будет выпускаться в шести цветах кузова и двух комплектациях.

«Мы планируем где-то в конце апреля-начале мая объявить старт продаж и тогда более подробно расскажем об автомобиле. Цена будет зависеть от рынка, ценовой «вилки» пока нет, будем ориентироваться под рынок», — отметил топ-менеджер.

Ранее стало известно, что автомобиль длиной 4,5 метра будет оснащаться 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 сил и 210 Нм крутящего момента, работающим в связке с вариатором. Тандем обеспечивает разгон до 100 км/ч за 9,8 секунды, а «максималка» достигает 186 км/ч.

Напомним, о появлении на российском рынке автомобилей под новым брендом на предприятии объявили в конце января. До весны 2022 года с конвейеров сборочной площадки сходили кроссоверы Nissan Qashqai, X-Trail и Murano.