BYD выводит на рынок новый доступный электрокар e2

13 марта стал знаменательным днем для BYD с представлением нового электрического автомобиля e2 Honor Edition, который доступен в двух исполнениях с максимальным запасом хода 405 км по стандарту CLTC. Цены на автомобиль варьируются от 89 800 до 96 800 юаней (около 12 400-13 400 долларов США), являясь эволюцией модели e2, впервые появившейся в апреле прошлого года, пишет SPEEDME.RU. Этот автомобиль включает в себя набор передовых функций, таких как инновационные аккумуляторы Blade, эффективная система отопления с тепловым насосом, управление через NFC-ключи и возможности быстрой зарядки.

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e2 Honor Edition является частью экологически чистой линейки Ocean и отличается современным дизайном с закрытой решеткой радиатора, динамичными фарами и выразительным воздухозаборником. Автомобиль имеет улучшенные габариты по сравнению с предыдущей моделью, обеспечивая больше пространства в салоне. В интерьере внимание привлекает усовершенствованная мультимедийная система с экранами разного размера, зависящими от комплектации, а также сохранение традиционных управляющих кнопок для дополнительного удобства.

e2 Honor Edition предлагает инновационную функцию VTOL для передачи энергии, позволяя использовать автомобиль как источник питания для внешних устройств. С помощью NFC-ключа, интегрированного со смартфоном, можно легко управлять доступом к автомобилю.

Разработанный на базе платформы e-platform 3.0, e2 Honor Edition имеет мощный электромотор и продвинутую систему теплового насоса, обеспечивающую высокую эффективность работы аккумулятора даже в холодную погоду. С его помощью автомобиль демонстрирует впечатляющую производительность и увеличенный запас хода, подчеркивая приверженность BYD к инновациям в сфере электромобилестроения.