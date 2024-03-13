Рассекречен дизайн нового Mini Aceman

В электронной базе китайского Минпрома появились досье и фотографии субкомпактного электрического кроссовера Mini Aceman, официальная премьера которого состоится в следующем месяце в рамках Пекинского автосалона.

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Aceman займёт в модельном ряду Mini ту же нишу, что в начале прошлого десятилетия занял кроссовер Countryman первого поколения. В недавно представленном третьем поколении Countryman дорос до полноценного С-класса, то есть стал достаточно крупной семейной машиной, а свежеиспечённый Aceman по размерам как раз очень близок к «деревенщине» (так с английского можно перевести имя Countryman) первого поколения. В досье китайского Минпрома указано, что габаритная длина Aceman составляет 4076-4094 мм в зависимости от модификации, ширина — 1754 мм, высота — 1515 мм, колёсная база — 2606 мм.

Mini Aceman построен на той же новой электромобильной платформе, что и хэтчбек Mini Cooper пятого поколения. У нового электрического Mini Cooper есть ещё бензиновый тёзка на старой платформе UKL1, но у Aceman «углеводородных» версий не будет — только электрические, при этом руководство BMW Group рассчитывает, что благодаря хорошему балансу цены и потребительских качеств Aceman станет самой продаваемой моделью Mini.

На данный момент для Mini Aceman заявлены две одномоторные переднеприводные версии: базовый Aceman будет располагать мощностью 135 кВт (184 л.с.) и батареей ёмкостью 40,7 кВт·ч, полного заряда которой хватит примерно 300 км по циклу CLTC. Более мощному и дорогому Aceman S положены электромотор на 160 кВт (218 л.с.) и батарея на 54,2 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — около 400 км.

На фотографиях китайского Минпрома видно, что Aceman S имеет по сравнению с базовой версией кроссовера более эффектный «золотой» декор и фары с контурными дневными ходовыми огнями, тогда как просто Aceman довольствуется горизонтальными полосками, как бы делящими фары на две секции. В будущем у Aceman появится спортивная версия John Cooper Works (JCW) с агрессивным декором и особыми настройками шасси. Дизайн интерьера пока не рассекречен, но ясно, что он будет в целом таким же, как у родственного электрического хэтчбека Mini Cooper.

Производиться Aceman будет там же, где и новый электрический Mini Cooper, — в Китае на совместном предприятии BMW Group и Great Wall Motor (GWM), оно называется Spotlight Automotive, его завод находится в районе Чжанцзяган города Сучжоу провинции Цзянсу. В 2026 году электрические версии Mini Cooper и кроссовер Aceman получат британскую прописку на историческом заводе Mini в Оксфорде, который в ближайшее время ожидает масштабная реконструкция.