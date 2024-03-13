FAW объявил о запуске бренда Bestune в Китае

Китайская компания объяснила название новой марки и представила фирменный логотип. В настоящее время в модельную линейку для России уже входит четыре автомобиля: лифтбэк B70 и кроссоверы — Т55, T77 и Т99.

В официальном релизе, поступившем в редакцию Quto, компания FAW рассказала историю создания марки и объяснила, что означает название Bestune.

Старейшая китайская автомобилестроительная компания FAW в 2006 году начала производство автомобилей под маркой Besturn. Спустя 12 лет это имя трансформировалось в Bestune. Автомобили данной марки относятся к масс-премиум сегменту и уже представлены в России.

© Bestune

Bestune — более благозвучный вариант названия Besturn. Имя происходит от двух английский слов: best — «лучший» и tune — «мелодия, звук, гармония». Название подразумевает сочетание всего лучшего в автомобиле. Логотип марки отражает концепцию «окно в мир». Благодаря инновационным технологиям, дизайну, системам безопасности и комфорту машины марки устанавливают новые стандарты качества. С ними FAW рассчитывает на успешные продажи на глобальном рынке.

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Актуальная линейка Bestune представлена в России четырьмя моделями — комфортабельным лифтбэком B70 и тремя кроссоверами: компактным Т55, универсальным T77 и технологичным Т99.

Ранее FAW рассказал о новых машинах для России. В 2024-ом производитель намерен расширить свою линейку.

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