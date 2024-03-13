Mercedes собирается отказаться от электрокаров EQ

Mercedes стоит на пороге значительных преобразований в ассортименте своих автомобилей, намереваясь исключить из линейки менее прибыльные модели, включая A-Class. В дополнение, существует риск исчезновения универсалов, что подразумевает, что предстоящий E-Class All-Terrain может стать последним представителем этого сегмента для американского рынка. Mercedes сфокусируется не только на выпуске премиальных моделей.

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Новая электрическая платформа MMA и разработанная специально для электромобилей архитектура EA станут базой для моделей более доступного сегмента. Предполагается, что новое поколение CLA-Class будет создано на основе платформы MMA, визуально напоминая концепт, представленный в прошлом году, и будет доступно как в бензиновых, так и в электрических вариантах. Mercedes также намекает на потенциальный выпуск версии CLA Shooting Brake.

Будущий C-Class воспользуется уменьшенной версией платформы EA, обозначенной как MB.EA-S. Флагманская платформа MB.EA-L послужит основой для новых версий S-Class и EQS, запланированных к выпуску в 2028 году. В этом же году ожидается запуск нового электрического SL, возможно, в комплектации с купе в стиле Gullwing. В контексте постепенного перехода к электромобильности Mercedes планирует отказаться от подбренда EQ для обозначения своих электромобилей в ближайшем будущем, считая его ненужным в новой реальности, пишет SPEEDME.RU.

В линейке Mercedes-AMG ожидается дебют первых из четырех высокопроизводительных электромобилей к 2026 году, разработанных на платформе AMG.EA. Эта платформа будет адаптирована для спортивных моделей, оборудованных передовыми аккумуляторами и двигателями. Концепт Vision AMG уже представил намек на дизайн будущих автомобилей.

Mercedes-Maybach в будущем обещает представить модели с более выраженной дизайнерской индивидуальностью. Было анонсировано о планах суббренда на создание серий «Myth» и «Legends», предлагающих автомобили с уникальным дизайном и повышенной эксклюзивностью.