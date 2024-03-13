АвтоВАЗ рассчитывает на рост продаж в марте

Глава компании Максим Соколов дал прогноз по реализации автомобилей в первом месяце весны 2024 года. Они должны практически на треть превысить показатель февраля.

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По данным агентства «Прайм», в беседе с журналистами президент АвтоВАЗа Максим Соколов оптимистично оценил продажи автомобилей в первом месяце весны. Они должны приблизительно на треть перебить показатели предыдущего месяца.

«Планируется продать чуть больше 37 тысяч автомобилей, это… на 10 тысяч больше, чем в прошлом месяце, (когда) было продано 27 (тысяч) с небольшим… А сейчас продано, на вчерашний день… 10 тысяч 350 (автомобилей)», — конкретизировал Соколов.

Ранее, напомним, стало известно, что с конвейера АвтоВАЗа сошёл 31-миллионный автомобиль. Юбилейным экземпляром стал седан Lada Vesta белого цвета со 122-сильным 1,8-литровым мотором и вариатором.