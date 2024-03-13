Nissan и Honda намерены снизить объемы производства в Китае

Вторник принес новости от Nikkei о том, что японские автомобильные лидеры Nissan и Honda планируют уменьшить свое производство в Китае из-за усиленной конкуренции с китайским изготовителем электромобилей BYD и другими компаниями. Отчет утверждает, что Nissan предполагает урезать свой годовой объем производства в самом большом автомобильном рынке мира на 30%, что составит около 500 тысяч автомобилей, а Honda рассматривает сокращение на 20%, что приведет к производству около 1,2 миллиона автомобилей.

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Комментарии от представителей компаний расходятся: представитель Nissan опроверг информацию, представленную в отчете, не давая подробностей, тогда как представитель Honda указал, что окончательное решение о снижении производственных объемов до 1,2 миллиона авто еще не было принято, и воздержался от дальнейших комментариев, пишет 32CARS.RU.

По информации Nikkei, Nissan ищет способы перестроить свои производственные операции в Китае в сотрудничестве с китайскими партнерами, с намерением перенаправить сверхпроизводственные мощности на экспорт в другие азиатские страны. За прошлый год продажи Nissan в Китае упали на 16,1%, не достигнув 800 тысяч автомобилей. Honda также испытала спад в продажах на 10% в Китае, остановившись на отметке в 1,2 миллиона машин за тот же период, что отражает потерю рыночных долей перед нарастающим влиянием китайских марок.

В Китае Nissan управляет восьмью заводами через совместное предприятие с Dongfeng Motor, в то время как Honda производит автомобили на четырех фабриках через совместное предприятие с GAC Group, основанное в конце 1990-х, и на трех заводах через другое совместное предприятие с Dongfeng, запущенное в 2004 году. Nissan объявил в ноябре о своих намерениях начать экспорт автомобилей из Китая на международные рынки с следующего года, стремясь к объемам от 100 000 до 200 000 единиц в год.

Финансовый директор Nissan, Стивен Ма, в предыдущем месяце объявил о корректировке прогнозов продаж из-за ситуации компании в Китае. В контексте вызовов, перед которыми оказались японские автопроизводители в Китае, Mitsubishi Motors, более мелкий игрок на рынке, решил в прошлом году прекратить производство на своем совместном предприятии в этой стране.