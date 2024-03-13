Tesla планирует расширяться в Юго-Восточную Азию

Во вторник, представители Tesla выделили стратегическую цель компании по углублению проникновения на рынок Юго-Восточной Азии, обращая внимание на регион с быстро растущим потенциалом, где американскому изготовителю электроавтомобилей предстоит соперничать с китайским производителем BYD. Этот регион недавно выявился как важнейший центр развития рынка электромобилей, предоставляя Tesla возможность для расширения базы потребителей на фоне уменьшающегося интереса в Соединенных Штатах, пишет SPEEDME.RU.

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Ответ Tesla последовал за сообщением одного из пользователей социальных сетей о том, что первые партии Model Y уже поступили в Малайзию. Кроме того, в этой стране уже продаются компактные седаны Model 3. Прошлый год стал знаковым для Tesla, поскольку малайзийское правительство выдало разрешение на продажу ее авто на территории страны, а также были озвучены планы по созданию сети зарядных станций.

Переговоры о расширении бизнеса Tesla ведутся и с другими странами Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, который славится своими достижениями в области автомобилестроения и экспорта авто. На рубеже месяца стало известно от официального представителя Таиланда, что компания рассматривает возможность постройки завода после того, как осмотрела потенциальный участок в конце прошлого года. Несмотря на амбициозные планы Tesla на завоевание Юго-Восточной Азии, BYD уверенно держит лидерство, занимая более четверти рынка электромобилей в этом регионе.

В то время как Tesla стремится к напрямую взаимодействовать с потребителями, BYD предпочитает стратегию сотрудничества с крупными местными предприятиями, что позволяет ей лучше адаптироваться к местным условиям и успешно преодолевать барьеры, связанные с регулированием. Исследование Counterpoint показало, что за второй квартал 2023 года доля BYD на рынке электромобилей в Юго-Восточной Азии превысила 26%, тогда как у Tesla эта цифра составила около 8%. В тот же период, электромобили заняли 6,4% от всего объема продаж новых легковых автомобилей в регионе, что существенно выше, чем 3,8% в предшествующем квартале.