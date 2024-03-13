«Политранс» выпустил полуприцепы для работы на Крайнем Севере

Компания «Политранс» выпустила партию высокорамных полуприцепов для работы в регионах Крайнего Севера.

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Грузоподъёмность техники составляет 40,5 тонн при снаряженной массе 15,6 тонн, сообщает пресс-служба ассоциации «Росспецмаш».

Длина грузовой платформы в раздвинутом положении позволяет перевозить грузы до 17,7 метров. Погрузочная высота составляет 1395 мм, дорожный просвет – 374 мм.

В базовой комплектации полуприцеп оснащён тормозной системой с EBS, выдвижными стойками, съёмной промежуточной рамой, выдвижными уширителями несущего типа и инструментальным ящиком на гусачной части.

Техника адаптирована для работы в условиях бездорожья.