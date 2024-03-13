Kia Rio возвращается в Россию под новым именем

Автомобили новой марки Solaris еще на шаг ближе к запуску в России. Компания AGR, которой теперь принадлежит бывший завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус, получила Одобрение типа транспортного средства на семейство FB: это знакомые россиянам седан Kia Rio и хэтчбек Kia Rio X, которые будут продаваться под названиями Solaris KRS и Solaris KRX соответственно. Их, как и Hyundai Solaris и Creta, переименованные в HS и HC, собирают на петербургском предприятии из оставшихся комплектующих.

О седане KRS известно, что его (как и кросс-хэтчбек KRX) предложат с безальтернативным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 123 лошадиные силы в связке с шестидиапазонным автоматом. Для седана предусмотрены три уровня оснащения — Classic, Comfort и Prestige, а для хэтчбека пять — Comfort, Luxe, Style, Prestige и Premium. На модели распространяется гарантия сроком три года или 100 тысяч километров пробега.

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Отгрузки машин дилерам уже начались. Сегодня AGR объявил, что все четыре модели марки Solaris — HS, HC, KRS и KRX — будут продаваться у 70 дилеров в 20 городах России.

Пока известны цены только на некоторые версии Solaris HS. Так, модель в базовой комплектации Active Plus и с мотором 1.6 мощностью 123 лошадиные силы, по словам дилеров, которые приводит «Российская газета», будет стоить 2 064 000 рублей. В комплектации Comfort эта же модификация обойдется в 2 148 000 рублей. В исполнении Comfort + Light седан оценили в 2 159 000 рублей, а в топовом HS Elegance — в 2 237 000 рублей.