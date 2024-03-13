Назван фактор, ограничивающий подорожание машин в России

Крупные запасы автомобилей различных типов на складах дилеров оказали значительное влияние на стоимость машин на авторынке России, рассказали эксперты Центробанка РФ. Доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ» опубликован на официальном сайте регулятора.

Аналитики пояснили, что в начале 2024 года на складах в Москве и Подмосковье скопилось порядка 200 тыс. разнообразных транспортных средств. Кроме того, десятки тысяч машин находились на пути в Россию.

«По сведениям крупных автодилеров, такой объем новых машин можно реализовать лишь в течение нескольких месяцев. Превалирующее над спросом предложение ограничивает рост цен», — уточнили эксперты.

В Цб заметили, что отечественные производители с каждым годом наращивают выпуск, а китайские бренды собираются увеличивать поставки. Таким образом, констатировали они, российский авторынок становится более сбалансированным.

Россияне пересаживаются с немецкого "премиума" на китайский

Доцента Московского политеха Анатолий Фиронов заметил, что власти страны ужесточают требования к ввозимым иномаркам, увеличивают утильсбор. Он добавил, что это позволит в дальнейшем избежать дисбаланса на рынке.