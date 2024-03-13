Mercedes-Benz первым начал проводить рентгеновскую съемку краш-тестов

Компания Mercedes-Benz начала использовать рентген во время краш-тестов. Источником излучения выступает линейный ускоритель, разработанный при поддержке немецкого Института динамики быстропротекающих процессов. При имитации удара с его помощью можно сделать около сотни снимков. Затем они компонуются в видеоряд, благодаря которому инженеры могут увидеть процессы, происходящие внутри манекена или силовой структуры кузова.

© Motor.ru

Первый краш-тест «Мерседеса» состоялся 10 сентября 1959 года прямо на площадке около завода в Зиндельфингене. Сегодня компания ежегодно проводит до 900 таких тестов и ещё около 1700 салазковых испытаний, когда кузов или его часть устанавливают на подвижную платформу и подвергают воздействию сил, возникающих при реальном столкновении. В стремлении узнать, что же происходит в этот момент с силовой структурой, Mercedes-Benz первым в отрасли решил обратиться к рентгенотехнике.

Технология, разработанная совместно с Институтом динамики быстропротекающих процессов (Fraunhofer-Institute for High-Speed Dynamics), была опробована на боковом краш-тесте седана C-Class и манекена SID II с женской анатомией, специально созданного для такого рода испытаний. Источником рентгеновского излучения выступил линейный ускоритель, работающий на частоте 1 килогерц. Он создает пучок фотонов с энергией до девяти мегаэлектронвольт и помогает заглянуть внутрь любого материала, применяемого в конструкции автомобиля.

© Mercedes-Benz

Импульс рентгеновской установки длится всего несколько микросекунд. Теоретически это позволяет делать до 1000 снимков высокого разрешения в секунду, однако из-за скоротечности краш-теста на выходе получается только сотня снимков, скомбинированных в захватывающий видеоряд. Благодаря рентгену можно наблюдать, как сжимается грудная клетка манекена и деформируется силовая структура кузова, причем радиация не влияет на работу разнообразной записывающей и измерительной электроники.

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

Не забыли в «Мерседесе» и о людях. В соответствии с требованиями регулирующих органов, помещение, где проводят краш-тесты с применением рентгена, имеет комплексную защиту от радиации, разработанную экспертами Института Эрнста Маха. Для измерения уровня излучения применяются дозиметры. Вокруг здания возведена дополнительная бетонная стена толщиной 40 сантиметров и установлена специальная дверь массой 45 тонн.