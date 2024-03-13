В России начались продажи русифицированных Zeekr 001

В российских автосалонах появились электрокары Zeekr 001 с заводской русификацией.

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По данным портала Autonews, батарейные модели, подготовленные для рынка Казахстана, есть в наличии у столичного дилера «БорисХоф Вольт». При этом китайские машины прошли полный цикл заводской адаптации к требованиям рынка соседнего государства. До этого на российском рынке можно было купить Zeekr 001 исключительно с китайской начинкой.

Ранее владельцы электрокаров могли обратиться в различные фирмы с просьбой добавить русский язык в мультимедийную систему. По словам представителей «БорисХоф Вольт», русификация, разработанная на заводе-производителе, отличается от сторонних решений более высоким качеством графического оформления и визуального отображения информации.

Помимо русификации, китайские электрокары оборудовали европейским зарядным кабелем ССS2, который не требует специальных переходников. Кроме того, устройство адаптировано под дорожно-климатические условия Казахстана. Минимальная стоимость русифицированного Zeekr 001 у отечественного дилера начинается от 6,37 миллиона рублей

В конце февраля компания BAIC русифицировали три автомобиля. Русский язык стали поддерживать модели калининградской сборки.