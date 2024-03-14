Skoda показала салон нового кроссовера: возможно, это Elroq

Презентацию паркетника проведут в конце текущей недели. Это будет электрокар, причем сама компания позиционирует его в качестве модели «начального уровня».

© Колеса.ру

Внешность своего нового глобального электрокросса марка Skoda приоткрыла несколько дней назад. А теперь опубликовано изображение интерьера. Напомним, онлайн-показ паркетника проведут 15 марта в рамках пресс-конференции, посвященной итогам работы компании за прошлый год и планам на ближайшее будущее. Имя модели до сих пор не объявлено, но, если верить графику премьер Шкоды, нас ждет встреча с кроссовером Elroq. Ну и, скорее всего, это будет прототип, хотя и не исключено, что уже готовый к производству.

© Skoda

Судя по картинке, Skoda Elroq получит отдельные дисплеи приборки и мультимедийной системы, под центральным планшетом разместят ряд физических клавиш, еще ниже будет «лоток» с площадкой для беспроводной зарядки гаджетов. Аналогичные решения применяются и на других моделях бренда, включая Octavia, Superb или старший электрический кроссовер Enyaq. Впрочем, у грядущего паркетника будут и свои фишки. Например, над компактным приборным экраном не окажется «горба», центральные дефлекторы обдува сделают в виде единой узкой полоски, а на двухспицевом руле вместо привычной эмблемы будет надпись Skoda.

© Skoda

Что же касается облика, то его оформят в новом стиле Modern Solid, который впервые продемонстрировали на концепте Vision 7S. Главная особенность такого дизайна – вертикальные блоки фар.

Известно, что длина Skoda Elroq составит примерно 4,5 метра. Сама Шкода ранее позиционировала этот кроссовер как электрическую альтернативу Skoda Karoq. Кстати, в свежем релизе SUV также назван электрокаром «начального уровня».

Между тем недавно Skoda анонсировала «углеводородный» бюджетный паркетник: эта модель адресована, прежде всего, индийскому рынку.