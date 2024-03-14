Частая установка дорожных камер попала под запрет

Обновлённый проект постановления правительства о средствах фотовидеофиксации нарушений ПДД содержит положение, согласно которому устанавливать устройства можно не ближе чем за 1 км в населённых пунктах и не ближе 5 км друг от друга за городом. Впрочем, на аварийно-опасных участках требование действовать не будет.

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Помимо этого, власти разработали более жёсткие требования к местам установки комплексом фиксации нарушений. Так, вешать камеры можно только на перекрёстках с высокой аварийностью и пешеходных переходах, на дорогах с выделенной для общественного транспорта полосой, в местах, где парковка запрещена и на автоматических пунктах весового и габаритного контроля.

Также в проекте говорится, что устройства можно устанавливать в местах, «определяемых при осуществлении контроля в области безопасности дорожного движения».

О приближении к дорожным камерам обязательно должен предупреждать дорожный знак или информационный щит, расположенный не менее чем за 100 метров в городах и от 150 до 300 метров вне населённых пунктов.

Также отмечается, что подключения новых устройств гаишники должны составлять карту размещения дорожных камер, а в Сети данные о новых устройствах должны публиковаться не позднее, чем за 20 дней до начала работы камер. Всю информацию комплексы должны передавать в МВД и региональные подразделения ведомства.