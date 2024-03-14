Раскрыты характеристики кроссовера BMW X3 нового поколения

По предварительным данным, серийное производство модели баварской марки стартует в августе текущего года.

© BMW

Компания BMW начала выпуск Х3 (заводской индекс – E83) ещё в 2003 году, модель второй генерации (F25) появилась в 2010-м, а актуальный «третий» кроссовер (G01) дебютировал в 2017 году, обновление он пережил в 2021-м. При этом ещё в 2020-м стартовало производство полностью электрической версии SUV, которая получила собственное имя – BMW iX3 (внутризаводской индекс – G08). Сейчас модель готовится к очередной смене генерации.

Ранее фотошпионы уже не раз ловили замаскированные прототипы будущей новинки во время дорожных тестов. Их снимки легли в основу созданных дизайнером Kolesa.ru рендеров, демонстрирующих потенциальную внешность BMW X3 четвёртого поколения: изображения были опубликованы осенью прошлого года.

Официальные фотографии будущего кроссовера, а также технические подробности появятся позже. Пока что же в Сети оказались неофициальные данные о BMW X3 следующего поколения, которому присвоили индекс G45. По информации пользователя форума Bimmerpost, «четвёртый» SUV окажется крупнее предшественника. По слухам, его длина составит 4755 мм, ширина – 1920 мм, а высота – 1660 мм; расстояние между осями, вероятно, будет равно 2865 мм. Актуальный вариант на 40 мм короче, на 30 мм уже, а его колёсная база меньше всего на 1 мм.

Сообщается, что у новинки объём багажника будет равен 570 литрам, а при сложенных сидениях второго ряда объём грузового пространства увеличивается до 1700 литров. Для сравнения, у актуального кроссовера эти показатели составляют 550 и 1600 литров соответственно.

Согласно сообщению на форуме, у новинки будут прежние бензиновые, дизельные версии, а также варианты с гибридными силовыми установками. Ожидается, что в список войдут исполнения 20d xDrive, 20 xDrive, 30e xDrive и M50 xDrive, скорее всего, технику оставят без изменений. Кроме того, в линейке может оказаться и топ-версия BMW X3 M. Не исключено, что полностью электрический iX3 в ходе смены генерации перейдет на платформу Neue Klasse.

Предполагается, что серийное производство BMW X3 четвёртого поколения стартует в августе текущего года, а значит, премьера новинки пройдёт в течение ближайших месяцев. По данным пользователя Bimmerpost, завершение выпуска следующего X3 намечено на осень 2033 года.

В начале текущего года стало известно о том, что кроссовер BMW X3 втянули в дизельгейт: правда, речь идёт об автомобилях, которые выпускались в период с 2010-го по 2014-й и оснащались дизельными двигателями объёмом 2,0 литра. Как мы рассказывали ранее, летом прошлого года организация Deutsche Umwelt Hilfe сообщила властям Германии о том, что обнаружила некое «незаконное устройство», позволяющее некоторым автомобилям BMW снижать реальный уровень выбросов во время тестов: на основании этого отчёта был дан старт расследованию.