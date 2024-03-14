На Камчатке из-за метели закрыли автомобильное сообщение на федеральной трассе

Участок федеральной трассы между городами Петропавловск-Камчатский и Елизово закрыт из-за метели.

Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального управления ГИБДД.

«В связи с ухудшением погодных условий введено временное ограничения для движения транспортных средств в районе 22-35 км федеральной автодороги Морпорт – Аэропорт», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ХМАО с 15 марта вводят ограничения на зимниках и переправах из-за потепления.