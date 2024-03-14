Зимой россияне чаще всего приобретали Lada Granta, Hyundai Solaris и Ford Focus

Специалисты "СберАвто", сервиса для покупки и продажи авто, проанализировали данные о сделках по покупке автомобилей на своей платформе за минувшую зиму и рассказали "Российской газете", какие машины пользовались у российских автолюбителей наибольшим спросом.

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Самыми востребованными оказались автомобили брендов Lada (12% от общего объема продаж за три месяца), Hyundai, Toyota, Kia (по 7%) и Volkswagen (6%). Чаще всего россияне отдавали предпочтение моделям Lada Granta, Hyundai Solaris, Ford Focus, Volkswagen Polo и Kia Rio. Медианная стоимость автомобиля, купленного через "СберАвто" в минувшем сезоне, составила 1,1 млн рублей: новое авто в среднем стоило 1,8 млн рублей, с пробегом - 1 млн рублей. Большая часть приобретенных машин (91%) - с пробегом, 9% - без.

Чаще всего зимой автомобили приобретали в Москве (на жителей столицы приходится 18% от всех сделок), Санкт-Петербурге (6%), Республике Татарстан (6%), Краснодарском крае, Самарской области, Республике Башкортостан и Свердловской области (по 3%).

В Москве предпочитали автомобили марок Lada, Kia, Hyundai и BMW. Наиболее востребованными моделями стали Lada Granta и Ford Focus. Медианная стоимость автомобиля в столице составила 1,47 млн рублей. В Санкт-Петербурге в лидеры вышли Ford, Lada и Kia. Ford Focus, Lada Largus и Opel Astra возглавили список самых популярных моделей. Медианный чек на покупку достиг 1,11 млн рублей. В Татарстане наблюдался высокий спрос на автомобили марок Lada, Hyundai и Skoda. Жители региона отдавали предпочтение моделям Skoda Octavia, Hyundai Solaris и Lada Granta.

Медианная стоимость составила 1,05 млн рублей.

В Краснодарском крае популярностью пользовались марки Lada, Hyundai и Kia (в топе предпочтений - Lada Granta, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris; медианная стоимость - 1,2 млн рублей), в Самарской области - Lada, Kia и Ford (Lada Granta, Lada Niva, Ford Mondeo; 990 тыс. рублей), в Башкортостане - Hyundai, Lada, Chevrolet и Kia (Lada Granta, Hyundai Solaris, Lada Niva; 1,01 млн рублей), а в Свердловской области - Lada, Kia и Toyota (Lada Granta, Volkswagen Polo, Ford Focus; 1,03 млн рублей).