Сейчас определённая часть иномарок попадает на российский рынок через соседнюю Белоруссию. Там действует «140-й указ», который позволяет существенно экономить: льготные категории граждан получают возмещение из бюджета своей страны за автомобиль, ввезённый на территорию ЕАЭС для личного пользования. Это 50-процентная скидка на таможенное оформление техники.

Формально техника ввозится гражданами республики для личного пользования, а не последующей перепродажи. Но, по факту, многие льготники (их принято называть «вешалками») сразу реализуют машины россиянам — это весьма популярный канал поставки недорогих автомобилей.

«Как только гражданин России поставит машину на учёт ГИБДД, Федеральная таможенная служба сможет сверить размер фактически уплаченных пошлин для конкретной машины. Если данные не совпадут, новый собственник может «попасть» на доплату!», — рассказал Quto главный редактор портала av.by Дмитрий Макаревич.

Как отметил господин Макаревич, в зависимости от объёма двигателя, сумма доплаты может составить от 1 275 до 2 700 евро за автомобиль старше трёх лет. Более того, такой расклад событий выглядит весьма вероятным, так как уже сейчас между ФТС РФ и ГТК РБ тестируется соответствующий сервис обмена данными.