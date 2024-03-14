В Москве решили ввести тесты на знание ПДД для электросамокатчиков

Операторы краткосрочной аренды самокатов планируют ввести в своих приложениях тестирование на знание правил дорожного движения, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ликсутов напомнил, что в прошлом году электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности получили статус полноценного транспорта, в связи с чем в правила дорожного движения были внесены соответствующие поправки, передает РИА «Новости».

Он отметил, что столичные власти продолжают работу над повышением безопасности поездок. Так, в этом году приложения для аренды электросамокатов планируется дополнить тестами на знание ПДД.

«В этом сезоне вместе с операторами и Госавтоинспекцией продолжим повышать безопасность поездок. Например, операторы планируют ввести в приложениях идентификацию пользователей, тестирование на знание ПДД и рейтинг пользователей», – сказал Ликсутов.

Рейтинг планируется ввести для того, чтобы блокировать пользователей, которые не соблюдают ПДД, пояснил он.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о штрафах для водителей электросамокатов.