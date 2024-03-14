11 из 14 моделей популярных брендов машин провалили тесты автопилотов

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS), известный своими краш-тестами, запустил программу испытаний систем автоматизации вождения. Под такими системами понимаются адаптивный круиз-контроль и автопилоты первого и второго уровней по классификации SAE, а также все сопутствующие системы — например, система удержания машины в заданной полосе движения и система автоматического аварийного торможения. В первой сессии испытаний участвовали 14 систем от BMW, Ford, General Motors, Genesis, Lexus, Mercedes-Benz, Nissan, Tesla и Volvo, 12 из них получили неудовлетворительные оценки, как минимум, в одном из разделов испытаний.

IIHS является главным условным конкурентом Euro NCAP в оценке безопасности новых автомобилей. Условным, потому что IIHS и Euro NCAP — некоммерческие организации, деньги на своих исследованиях они не зарабатывают, а стремятся побудить производителей делать более безопасные машины. IIHS и Euro NCAP по-разному оценивают безопасность автомобилей, поэтому сравнивать их результаты нельзя, но тем ценнее, на наш взгляд, их работа для конечного потребителя — производители (если, конечно, их машины продаются одновременно в США и Европе) вынуждены адаптироваться к двум разным методикам и в целом автомобили в итоге получаются более безопасными.

Нам методика IIHS нравится больше, потому что она строже при раздаче оценок, зато Euro NCAP в целом более инновационная организация, она чаще внедряет новые испытания и программы.

Так, Euro NCAP ещё в 2020 году запустил отдельную программу испытаний электронных ассистентов и систем автоматизации вождения легковых автомобилей, а также отдельную аналогичную программу для коммерческих фургонов. Теперь похожая программа есть у IIHS, проведена первая сессия испытаний и опубликованы её результаты. Итоговую таблицу с оценками мы разместили в конце заметки, так как она довольно длинная.

IIHS называет исследуемые объекты системами частичной автоматизации вождения, что вполне справедливо, так как даже при активации автопилота второго уровня по классификации SAE водитель обязан всё время следить за дорогой. Градация оценок в новой программе IIHS такая же, как в основной программе с краш-тестами: G (Good, «хорошо»), A (Acceptable, «приемлемо»), М (Marginal, «слабо»), P (Poor, «плохо»). Итоговая, результирующая оценка выставляется с учётом удельного веса (значимости) каждого раздела программы, поэтому не стоит удивляться, что система General Motors Super Cruise получила итоговую оценку М при трёх оценках P за отдельные разделы — просто удельный вес этих разделов сравнительно невелик.

Каждый раздел включает в себя несколько заданий, всего разделов пять, мы дадим их не буквальный, а наиболее понятный, естественный перевод: Driver monitoring (контроль за водителем), Attention reminders (предупреждения при отвлечении), Emergency procedures (аварийное реагирование), Driver involvement (кооперация с водителем) и Safety features (страхующие системы безопасности). Раздел Driver involvement разделён на три части: Lane change (смена полосы движения), ACC resume (возобновление работы адаптивного круиз-контроля после паузы), Cooperative steering (помощь при рулении).

С подробным описанием программы можно ознакомиться на сайте IIHS, мы же отметим только наиболее важные аспекты: если водитель отвлёкся от дороги (например, отвернулся, чтобы взять из пакета ещё один бургер или макнуть картошечку-фри в соус), то система обязана оперативно предупредить его о необходимости удерживать внимание на дороге, а если водитель не реагирует, то не позднее чем через 35 секунд после возникновения нештатной ситуации начать контраварийные действия — безопасно остановить машину и вызвать экстернные службы.

Для испытаний применяется забавный реквизит. Например, на лицо водителя накидывается вуаль, чтобы система не могла распознать его лицо. Вместо смартфона, в который водитель-испытатель пялится в ряде заданий, используется пенопластовый муляж. Также есть муляж руки, приматываемый к рулю, — так некоторые водители обманывают системы, контролирующие вовлечённость через тактильный контакт. Любопытно, что ни у одной из испытанных систем контроль за водителем не работает идеально.

Больше всего проблем у подопытных систем выявлено в разделе Safety features: например, Tesla не выключает автопилот, если водитель отстегнул ремень безопасности, а Volvo позволяет включить адаптивный круиз-контроль при выключенной системе контроля за полосой движения — это, конечно, нонсенс, такого быть не должно.

Хорошую итоговую оценку G не получила ни одна из 14 протестированных систем, приемлемую оценку А заслужила только система Lexus Teammate Advanced Drive на седане Lexus LS. Слабые оценки М получили системы General Motors Super Cruise на пикапе GMC Sierra и Nissan ProPilot Assist Navi-link на электрическом кроссовере Nissan Ariya. У остальных итоговый «неуд», что лишний раз подчёркивает, как далеко пока человечество от полностью автономного вождения.